Vanaf deze week ijsjes smullen bij authentieke hoeve: “Tijdens onze proefperiode kregen we vele leuke commentaren”

HerenthoutEen ijsje eten op de boerenbuiten? Vanaf woensdag 25 mei kan het aan de Heikant in Herenthout. Annick De Ceulaer en haar man Wim Hoefkens zwieren de poort vooraan open om mensen te ontvangen in een authentieke hoeve.

Herenthout is een nieuwe trekpleister rijker. Verdoken achter struiken en bomen scheppen Annick De Ceulaer en haar man Wim Hoefkens sinds kort ijsjes voor de klanten. De pop up zaak werd ondergebracht in een authentieke hoeve aan Heikant op de boerenbuiten. “Het was altijd al een droom van me om een eigen koffiehuisje of ijssalon uit te baten”, vertelt Annick. “Toen een andere ijsschepper in de buurt ermee stopte en hij afkwam met de vraag om alles over te nemen heb ik volmondig ja gezegd.”

IJssloeberke

IJssalon n’ICE serveert vers hoeve-ijs aan de klanten. “We namen alle materialen over van Jo Vervloessem die jarenlang ijsjes verkocht niet ver van hier”, klinkt het. “Voor het ijs zelf gingen we langs bij het Yssloeberke in Tielen, waar men vers hoeve-ijs produceert. Op onze kaart staan steeds een zestal vaste smaken, aangevuld met twee à drie verschillende keuzes.”

‘ijsbarreke’

Voor het koppel viel op korte tijd alles in de plooi met hun nieuw avontuur. “Onze dochter kocht deze hoeve nog niet zo lang geleden aan en het stoppen van de andere ijsjeszaak viel ongeveer in dezelfde periode. We knapten de schuur van de hoeve op en al snel was het nieuwe ‘ijsbarreke’ klaar”, gaat het verder. “Het hoofddoel van onze zaak is dat mensen een ijsje aanschaffen het hier gezellig opeten en hun fietstochtje of wandeling verderzetten. Voor de kindjes is het rond de hoeve leuk rondlopen.”

Erin vliegen

De zaak kende enkele weken geleden reeds een proefperiode om vanaf 25 mei volledig op volle kracht te draaien. “We kregen vele leuke commentaren van de mensen toen we al eventjes open waren”, vertelt Annick verder. “We zijn volledig klaar om er vanaf woensdag terug in te vliegen.”