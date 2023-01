Van bakkerij, naar dansstudio tot gezellige feestzaal: “Bij Steps2 kan ik mijn uit de hand gelopen hobby als kok verder zetten”

HerenthoutDertig jaar lang zakten honderden kinderen en volwassenen uit Herenthout en omstreken af naar dansstudio Steps in Herenthout. Tijdens corona besloten de eigenaars een punt te zetten achter het dansverhaal van de familie Heylen-De Smedt. Stilzitten is voor gepensioneerde leerkracht voeding Jan Heylen dan weer niet weggelegd bleek enkele weken geleden. “De danszaal werd omgetoverd tot feestzaal en sinds kort verzorgen mijn vrouw Chris en ik hier samen feestjes allerhande.”

Steps. Die naam doet zonder twijfel bij iedere Herenthoutenaar al snel een belletje rinkelen. Haast iedere dag van de week was er in het verleden wel iets te beleven in de dansstudio aan de Jodenstraat de voorbije dertig jaar. Kinderen die afgezet werden door hun ouders liepen er aan en af om hun danskunsten te komen bijschaven. Ouders kwamen tijdens die danslessen dan weer langs voor een drankje bij de aanwezige bar die aansloot bij de danszaal. Maar ook volwassenen konden er komen proeven van de wereld van het dansen.

Lees verder onder foto

Volledig scherm In een niet zo ver verleden zakten vele mensen af naar de danszaal van Steps die omgevormd werd tot feestzaal © Jurgen Geyselings

In een nog vroeger stadium deed het gebouw van Steps zelfs dienst als bakkerij. Tot Jan en zijn vrouw er eind vorige eeuw aan hun eigen verhaal gingen schrijven.“Sinds 1990 kwam jong en oud hier langs in de studio om te komen dansen”, blikt Jan terug. “Dertig jaar lang stonden we hier meerdere dagen per week paraat voor de kinderen en hun ouders. Uiteindelijk gooide corona roet in het eten en zetten we een punt achter het verhaal van de dansstudio waardoor we onze dertigste dansshow zelfs niet konden laten doorgaan.”

Stilzitten

Maar Jan en zijn vrouw bleven niet bij de pakken zitten. Stilzitten was niet echt iets wat bij het koppel paste. “Ik stond hier vroeger al bijna iedere avond achter de toog na mijn dagtaak als leerkracht”, klinkt het bij Jan. “Ik kom graag onder de mensen en zo besloot ik als gepensioneerd leerkracht voeding om mijn uit de hand gelopen hobby als kok hier in de voormalige danszaal verder te zetten.”

Quote Steps2, feestjes enzo... is onze slogan, zo gaat het verleden van de zaal mee de toekomst in Jan Heylen

De hele danszaal kreeg een make-over en nodigt maar al te graag feestvierders uit sinds kort. Aan de bar kregen tientallen foto’s van de grote Steps-dansshows, die in Zaal Lux te Herenthout en in CC Zwanenberg in Heist op den Berg plaatsvonden, hun plekje aan de muur. Het felle licht in de zaal werd vervangen door sfeervolle verlichting, de grote spiegels aan de muren verdwenen en maakten plaats voor mooie houten versieringen en Chris richtte voor de rest alles gezellig in tot een volwaardige feestzaal die de naam Steps 2 meekreeg. “Steps 2, feestjes en zo... Is onze slogan, zo gaat het verleden van de zaal ook mee de toekomst in”, verduidelijkt Jan.

Kookkunsten

Sinds een aantal weken staan de deuren van Steps2 open voor het grote publiek. Communiefeestjes, babyborrels, familiefeestjes, vergaderingen of eender welke andere aangelegenheid voor een leuke bijeenkomst zijn bespreekbaar bij Jan en Chris. De oud-leerkracht toont maar al te graag zijn kookkunsten aan de gasten, terwijl Chris ervoor zorgt dat de zaal tot in de kleinste details aangekleed wordt.

Tot veertig zittende gasten

“We kunnen hier tot ongeveer veertig zittende gasten ontvangen aan tafels", klinkt het. “Voor ons is alles bespreekbaar in onze feestzaal. We hebben alles voorhande. Glazen, borden, bestek... Kortom Steps2 zorgt ervoor dat je zonder zorgen aan tafel kan op je eigen feestje”, besluiten Jan en Chris. Wil je zelf een feestje organiseren in Herenthouts nieuwste feestzaal? Dan kan je voor alle informatie terecht op het nummer 0498 28 17 81, op de facebookpagina van Steps 2 of via mail op janheylen@telenet.be.

Volledig scherm 29 jaar lang verzorgden dansers en danseressen van Steps een groots optreden © Steps

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.