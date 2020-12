Uitslaande brand bij afvalverwerkend bedrijf in Herenthout

Herentals Dineren in bubbels aan prachtig verlicht kasteel Le Paige is nog niet voor meteen: “Ondanks alle onzeker­heid al meer dan 250 boekingen”

2 december Kasteel Le Paige en zijn 50.000 lampjes gingen in Herentals en omstreken vaak over de tongen de laatste tijd. Sinds een aantal weken fonkelt het gebouw als nooit tevoren en verschenen er in de voorliggende tuin transparante bubbels met tafels, stoelen, aankleding en een barbecue in. “Ik denk dat het kasteel de afgelopen weken één van de meest gefotografeerde locaties was van de Kempen”, klinkt het bij David Stuyck van Production Pirates. “Als de horeca weer open mag, kan men hier komen genieten van lekker eten en entertainment bij Bubble BQ.”