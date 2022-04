Uitbater van Muziekkafee Titanic geeft na vijf jaar fakkel door

Heist-op-den-Berg Heist plant nieuwe sporthal op site Ten Schriecke: “Willen plannen uittekenen met inwoners en verenigin­gen”

De gemeente Heist-op-den-Berg wil een nieuwe sporthal bouwen op de site Ten Schriecke in deelgemeente Schriek. “De locatie is al onze eigendom, en de woonblok op het terrein staat leeg. Als we deze slopen, is er voldoende plaats voor een sportcomplex. We gaan nu de haalbaarheid onderzoeken en plannen tekenen, de bouwwerken kunnen in de volgende legislatuur starten”, zegt sportschepen Eva Van den Brande (Open Vld).

