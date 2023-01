Triggerfinger frontman Ruben Block trapt zaterdag stevig Herenthouts rock-voorjaar op gang

Voetbal tweede nationale B Trainer Kris De Backer na 1-1-gelijkspel van Lille in Pepingen-Hal­le: “De ontgooche­ling is vrij groot”

Lille United is met een 1-1-gelijkspel teruggekeerd uit Pepingen-Halle. Voor de Kempenaars was het, na de winst van vorige week in Lebbeke, de tweede uitwedstrijd op rij. Ondanks een knappe vier op zes was men na het laatste fluitsignaal niet echt tevreden.

29 januari