Tourist LeMC en Pat Krimson maken straffe Clamotte Rock-affiche compleet: “Dj-stages deze editie ook op vrijdag open”

Geleide wandeling en infomoment over Sigmaplan in Pinzieleke

In het kader van de Vlaamse Waterdagen kan je op zaterdag 18 maart een geleide wandeling en infomoment volgen in natuurgebied Pinzieleke. “Tijdens het event krijg je meer informatie over het Sigmaplan en wandel je mee naar het hart van de vallei van de Grote Nete. Daarnaast ontdek je ook het verhaal van Pinzieleke. Deelnemers verzamelen aan het Onthaalgebouw van Provinciaal Groendomein De Averegten om 15 uur, langs de Boonmarkt", klinkt het. Deelnemen is gratis. Het event wordt georganiseerd in samenwerking met Provincie Antwerpen Toerisme Provincie Antwerpen, Agentschap Natuur en Bos, De Vlaamse Waterweg, gemeente Heist-op-den-Berg, Natuurpunt (afdeling Heist-op-den-Berg), Regionaal Landschap Rivierenland, Stichting Kempens Landschap en Toerisme Vlaanderen.