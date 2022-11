Tom loopt van zonsopgang tot zonsondergang voor het goede doel: “Iedereen kan al wandelend, lopend of gewoon in de tent deelnemen aan evenement”

Herenthout/HerentalsHerenthoutenaar Tom Verreydt (41) staat niet om een sportieve stunt verlegen. Dat blijkt uit een nakende organisatie die hij momenteel op poten zet: Een hele dag lopen, van zonsopgang tot zonsondergang, voor het goede doel in het bijzijn van zoveel mogelijk mensen. Benieuwd? Dan moet je zeker op zaterdag 10 december afzakken naar de tent aan Schonendonk in Herentals.

Wie de uit Herenthout afkomstige Tom Verreydt kent, weet dat hij al eens graag zijn loopschoenen aantrekt om zichzelf enkele uren uit te sloven. Marathons hebben voor de lange-afstandsloper al lang geen geheimen meer, de afgelopen zes jaar werkte hij maar liefst 40 van die tochten af. Maar ook de nog langere tochten schrikken hem niet af. Binnenkort haalt hij die uiterst sportieve benen weer boven in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel. Samen met vele andere enthousiastelingen, sportief of minder sportief, hoopt hij tijdens ‘Fromdawntilldusk’ via De Warmste Week een mooie bijdrage te kunnen leveren aan de strijd tegen kansarmoede in ons land.

Volledig scherm From Dawn Till Dusk, het sporiteve initiatief waarmee Tom Verreydt de Warmste Week van Studio Brussel steunt © rv

“Ik ga dus op zaterdag 10 december vanaf zonsopgang, rond de klok van 8.35 uur tot zonsondergang, rond ongeveer 16.35 uur, onafgebroken een afgepijlde route in Herentals lopen”, vertelt sportieveling Tom Verreydt. “Iedereen is vrij om gedurende deze dag mee aan te sluiten bij me om te wandelen, te lopen of gewoon iets te komen drinken in de tent.” Die tent staat opgesteld ter hoogte van Schonendonk 62 in Herentals.

Lekkers

Behalve allerhande drankjes worden er in de tent ook soep en lekkere hamburgers aangeboden tegen billijke prijzen. Het is tevens op die plaats dat zich de start en de aankomst van de afgepijlde route bevindt. Deelnemers kunnen zich er omkleden in kleedkamers, maar douchen is niet mogelijk.

Quote Een danske placeren mag zeker, maar om 22 uur jaag ik iedereen buiten Tom Verreydt

De afgepijlde wandel- of looproute heeft een lengte van ongeveer zeven kilometer, opgesplitst in twee lussen. “Enkel de eerste lus, goed voor 3,3 kilometer is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens”, verduidelijkt Tom. “Bij de andere lus, die 3,7 kilometer lang is lukt dat dan weer niet. Na drie kilometer wandelen of lopen wordt een gratis bevoorrading voorzien.” Wie Tom komt aanmoedigen op 10 december kan om 15 uur een live-optreden van Coverband Retro meepikken. Ook voor en na het muzikale intermezzo van deze band wordt muziek voorzien. “Een danske placeren mag zeker”, lacht Tom. “Maar ten laatste om 22 uur jaag ik iedereen buiten.”

Voorinschrijvingen

Om voldoende bevoorrading te voorzien is het voor de organisator belangrijk een juiste inschatting van het aantal deelnemers te kunnen maken. Hiervoor werkt Tom met voorinschrijvingen. Inschrijven voor 30 november kost je 5 euro, ter plaatse betaal je 7 euro. Inschrijven voor dit warme initiatief kan door storting op rekeningnummer BE70 3770 6275 7825. Vermeld bij je betaling “Naam – Fromdawntilldusk – lopen OF wandelen OF vrije gift” en je draagt meteen je steentje bij aan de Warmste Week.

Volledig scherm Tom Verreydt kan tijdens zijn looptochten niet altijd wegsteken dat hij afkomstig is uit het carnavalsgekke Herenthout © rv

