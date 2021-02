TikTokker Elias Verwilt heeft in mum van tijd meer dan 400.000 volgers: “Geen zin om wandelend reclamebord te worden”

HerenthoutHerenthout wordt stilaan een BV rijker. Elias Verwilt (20) palmt de laatste maanden het internet in met zijn filmpjes op TikTok en verscheen onlangs op Ketnet tijdens het Gala van de Gouden K’s. Hij ontving er samen met Zita Wauters, dochter van, de gasten op de rode loper. Op TikTok, waar hij vorig jaar mee gestart is, heeft Elias ondertussen 408.000 volgers met als uitschieter het filmpje over een ‘gehoopt McDonaldsbezoek’, waarmee hij meer dan 1,7 miljoen kijkers wist te strikken.

“Chaotisch, druk en energierijk”, dat zijn de drie kernwoorden waarmee Herenthoutenaar Elias Verwilt zich omschrijft. Het is vooral die energie die hij kwijt kan op zijn TikTok-kanaal. De populariteit die hij ondertussen verworven heeft, is ook voor Elias zelf een grote verrassing. “Eigenlijk ben ik pas gestart met het plaatsen van eigen filmpjes bij de start van de lockdown in het voorjaar van vorig jaar. Simpelweg omdat ik me begon te vervelen. Dan maar eigen, impulsieve en vooral onvoorbereide filmpjes posten op TikTok, dacht ik.”

Al gauw kreeg Elias tientallen, honderden en duizenden volgers. “Het was ongelooflijk eigenlijk. En het blijft nog steeds aangroeien. Ondertussen zit ik al aan meer dan 408.000 volgers. Vooral kinderen, maar evenzeer dertigers en veertigers net als de ouders van de kinderen die me volgen.” De passage op het Gala van de Gouden K’s van Ketnet, waarin hij genomineerd werd in de categorie ‘TikTokker van het jaar’, was alvast het hoogtepunt van zijn nog jonge carrière. Met de zege ging hij niet aan de haal, maar het gaf zijn kanaal wel een flinke boost.

Volledig scherm Elias aan de slag op het Gala van de Gouden K's. © Ketnet

“Eigenlijk kwam deze nominatie voor mezelf ook onverwacht”, gaat Elias verder. “Mijn ervaring in het medialandschap was tot enkele weken geleden te plaatsen onder de term ‘nihil’.” Het filmpje dat Elias maakte voor zijn korte promotijd in voorbereiding naar het Gala viel duidelijk in de smaak bij de makers van het programma. Hij kreeg de kans om samen met Zita Wauters, dochter van zanger en presentator Koen Wauters, de gasten van het Gala te ontvangen op de rode loper.

“Influencer? Liever niet”

Ondanks zijn succes de laatste maanden blijft de Herenthoutse TikTok-ster met de voetjes op de grond. “Of ik een mega-commerciële influencer wil worden in de toekomst? Liever niet”, vertelt hij. “Ik heb geen zin om een wandelend reclamebord voor allerlei producten te worden. Ik doe liever gewoon mijn eigen, beetje onbezonnen ding. Zonder verplichtingen en inspelend op de actualiteit, dat lijkt me het leukste om doen.”

Elias loopt in het dagelijkse leven school aan De Vesten in Herentals waardoor de tijd om filmpjes te plaatsen soms vrij beperkt is. “Ik maak de filmpjes liefst wanneer het licht is buiten, net daardoor is het na school niet altijd mogelijk om filmpjes te maken in de winterperiode”, aldus Elias. “In de beginperiode verschenen er meerdere filmpjes per dag omdat ik toen tijd zat had, nu is dat een beetje teruggeschroefd en plaats ik er wekelijks een viertal.”

De inspiratie voor zijn filmpjes haalt de TikTokker simpelweg uit het dagelijkse leven. “Ik probeer niks speciaals te maken van mijn filmpjes. Het dagelijkse leven aan bod laten komen, da’s vaak het leukste en dat is het succesvolste bij mijn volgers”, weet hij. “Hoe herkenbaarder, hoe beter! Eén van mijn strafste posts is een filmpje over een ‘gehoopt bezoek aan de McDonalds’. Hierin wil ik als kind graag langsgaan bij de fastfoodketen, maar word ik teruggefloten door mijn moeder die me vertelt dat er thuis nog boterhammen zijn om te eten. Herkenbaar toch? Dit filmpje kreeg intussen 1,7 miljoen views. Ongelooflijk toch!”

Volledig scherm TikTokker Elias Verwilt zit ondertussen aan meer dan 400.000 volgers. © Instagram Elias Verwilt