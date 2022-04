Ticketverkoop Clamotte Rock loopt als een trein: “Combi- en vrijdagtickets online uitverkocht”

Het grote verschil is dat de tickets nu reeds in voorverkoop snel van de hand gaan, in het verleden werden de laatste tickets aan de ingang van het festivalterrein aan de man of vrouw gebracht. Dankzij de indrukwekkende affiche van Clamotte Rock vonden festivalliefhebbers de voorbije weken in grote getalen de weg naar tickets van het Herenthoutse festival. “Het gaat hard!”, laat de organisatie weten. “Online zijn alle combitickets en vrijdagtickets uitverkocht. Ook donderdag gaat hard. En zaterdag zal naar alle waarschijnlijkheid, zelfs met zijn hogere capaciteit, ook uitverkopen nog voor het festival haar deuren opent.”

Dagbladhandelgeluk?

Wie toch nog aan combitickets of vrijdagtickets wil geraken, heeft nog één kans. In de lokale dagbladhandels zijn er nog enkele beschikbaar, maar ook hier zijn ze reeds schaars. Dagbladhandels ‘t Krantje en Aktueel in Herenthout en dagbladhandel Papyrus in Nijlen zijn de place to be voor diegene die nog geen kaartjes in hun bezit hebben. Dagtickets voor donderdag en zaterdag zijn ook online nog wel verkrijgbaar.

Volledig scherm De voorbije edities mocht Clamotte Rock het bordje 'sold out' bovenhalen. © Clamotte Rock

Het festival in Herenthout zette de voorbije weken en maanden enkele mooie namen, zoals Bart Peeters, De Kreuners, Admiral Freebee en de Australiërs van Wolfmother, op de affiche. En het zijn die grote namen die vele festivalliefhebbers richting de weide aan Oosterhoven zullen lokken zo blijkt. Clamotte Rock viert dit jaar zijn 25ste jaargang en doet dat met een extra festivaldag op donderdag.

Hemelvaart

Naast de grote namen die we hierboven neerpenden, zakken ook Adrian van den Hoof, Discobar A Moeder, The Kids, Glints, Dr Lektroluv en nog vele anderen af naar Herenthout. Clamotte Rock staat gepland in het Hemelvaartweekend op 26, 27 en 28 mei. Zin om een zaterdag of donderdag mee te pikken op Clamotte Rock, dan kan je via deze link aan tickets geraken.