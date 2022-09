't Verschil viert dertigste verjaardag met Archie Fest “Zot idee dat uitgroeide tot festival met drie podia in en rond ons jeugdhuis”

HerenthoutMet namen als DJ Yolotanker, Crackups, Hypesquad, DJ Milano en Emillion oogt de affiche van Archie Fest in Herenthout best aanlokkelijk. Een zot idee om een niet alledaags feest te organiseren voor het dertigjarig bestaan van Jeugdhuis ‘t Verschil resulteert komende zaterdag in een festival met drie podia.

Jeugdhuis ‘t Verschil, de Herenthoutse trekpleister voor jongeren, is reeds lang een vaste waarde in het lokale horecawereldje en zag dertig jaar geleden het levenslicht aan de Kloosterstraat in een oud schoolgebouw. Na een verhuis richting het dorpscentrum viert de jeugd van het stoetersdorp al tien jaar lang ieder weekend feest in het huidige jeugdhuis aan de Molenstraat. Bezoekers zijn er doorgaans een pak jonger, maar jeugdhuis ‘t Verschil in Herenthout blaast dit jaar dus dertig kaarsjes uit en dat wilde het huidige bestuur niet geruisloos laten passeren.

Volledig scherm Een tiental jaar geleden werd afscheid genomen van de vorige locatie van het Herenthoutse jeugdhuis 't Verschil. © Vanderveken

Quote Robbe Van Hool kwam op de proppen met het idee en zie ondertus­sen is Archie Fest een feit, een gek idee wordt zaterdag werkelijk­heid Nick De Cat (Voorzitter ‘t Verschil)

“Normaalgezien wordt een verjaardag van het jeugdhuis met een feestje binnen gevierd. Dit jubileum wilden we net ietsje meer glans geven. We zorgen komende zaterdag voor maar liefst drie podia in en rond ‘t Verschil", weet voorzitter Nick De Cat. “Het was bestuurslid Robbe Van Hool die een tijdje geleden met het idee op de proppen kwam om een festivalletje in elkaar te knutselen voor de dertigste verjaardag. En zie, ondertussen is Archie Fest een feit. Een gek idee wordt zaterdag werkelijkheid. Met dank aan iedereen die eraan meewerkt én het gemeentebestuur dat ons deze kans geeft.”

Volledig scherm DJ YOLOTANKER neemt zaterdag plaats achter de draaitafels op Archie Fest in Herenthout © Jokko

Leopoldstraat afgesloten

Momenteel wordt in en rond het jeugdhuis volop gewerkt om alles in gereedheid te brengen tegen zaterdagmiddag. De aanpalende Leopoldstraat wordt zaterdag aan de achterkant van het jeugdhuis voor Archie Fest afgesloten met hekken. “We bouwen achteraan op de parking een podium waar dj’s hun plekje krijgen, maar ook in onze garage aan de Leopoldstraat komt een kleiner dj-podium. Die Leopoldstraat wordt zaterdag voor een stuk afgesloten en maakt deel uit van ons festivalterrein”, gaat het verder bij de voorzitter. “Ook binnen in het jeugdhuis zelf komen optredens. We bieden met Archie Fest voor iedere muziekliefhebber iets aan.”

Quote Even dacht ik dat het allemaal niet ging lukkken, maar ondertus­sen ben ik zeker dat het hier zaterdag allemaal dik in orde komt Nick De Cat

Nic De Cat looft het team van het jeugdhuis dat al enkele weken volop in actie is met de voorbereidingen. “Even dacht ik dat het allemaal niet zou lukken, maar ondertussen ben ik er zeker van dat het hier zaterdag dik in orde komt. Iedereen zet zich volop in om met z’n allen een groots feest mee te maken hier aan’t jeugdhuis”, klinkt het. “De zenuwen en lichte paniek van de voorbije weken zijn ondertussen omgevormd tot gezonde stress.”

Vijftien artiesten

Archie Fest ontvangt zaterdagmiddag vanaf 14 uur de eerste festivalgangers en sluit opnieuw de hekken omstreeks half drie ‘s nachts. Op de affiche staan namen als DJ Yolotanker, Crackups, DJ Milano, Hypesquad, Emillion, Dassie & Abriaan en nog veel meer. In totaal goed voor een line up van een vijftien tal artiesten. Tickets zijn zowel online als aan de kassa te koop voor 10 euro. Wie online tickets bestelt, krijgt automatisch een bonnetje om zijn herbruikbare beker gratis af te halen op Archie Fest.

Volledig scherm Hypesquad komt zaterdag langs bij Archie Fest aan het Herenthoutse jeugdhuis © Peter Vanderveken

