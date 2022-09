Supportersclub Herenth(W)out bakt spek met eieren: "Zou schitterend zijn als Wout in ons eerste jaar wereldkampioen wordt”

De supportersclub werd in januari opgericht. Tijdens de Ronde van Vlaanderen organiseerde de club een eerste activiteit. “Daar kwam veel volk op af, en ook vandaag is de opkomst zeker een succes, ondanks het vroege uur”, vervolgt Nico Goormans. “Het zou schitterend zijn als Wout in onze eerste jaar wereldkampioen wordt. Het is de derde keer dat we iets organiseren. De eerste keer was Ronde van Vlaanderen, toen kon hij er niet bij zijn. De tweede keer zijn we met een bus naar het Belgisch Kampioenschap gereden. Toen kon hij er ook niet bijzijn. Dan moet hij dat vandaag allemaal maar goedmaken.”