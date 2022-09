Supporters Van Aert applaudisseren voor Remco: "Maar euforie zou groter zijn geweest bij winst van Wout”

HerenthoutEen groot applaus toen Remco Evenepoel zich tot wereldkampioen kroonde. Ook in Ter Voncke in Herenthout waar Herenth(W)out, een supportersclub van Wout Van Aert het WK wielrennen op groot scherm volgde. “We zijn blij dat een Belg wint. Maar de euforie zou groter zijn geweest als Wout de gouden medaille had gepakt.”

Supportersclub Herenth(W)out opende zondagochtend om 6 uur het café van GOC Ter Voncke in Herenthout. De supportersclub bakte er spek met eieren terwijl wielerliefhebbers op groot scherm naar het WK keken. Het is vroeg. Maar ondanks het vroege uur wordt er al bier geschonken, en sommigen zijn zelfs al Duvel aan het drinken. “Alle supporters zijn hier welkom, maar wij hopen uiteraard op een overwinning van Wout Van Aert”, vertelde Nico Goormans van supportersclub Herenth(W)out rond 6.30 uur, twee uur voordat Remco Evenepoel zich tot wereldkampioen zou kronen. “Onze supportersclub werd in januari opgericht. Het zou schitterend zijn als Wout in onze eerste jaar wereldkampioen wordt. Het is de derde keer dat we iets organiseren. De eerste keer was Ronde van Vlaanderen, toen kon hij er niet bij zijn. De tweede keer zijn we met een bus naar het Belgisch Kampioenschap gereden. Toen kon hij er ook niet bijzijn. Dan moet hij dat vandaag allemaal maar goedmaken.”

Volgend jaar

Het werd uiteindelijk geen overwinning voor Wout Van Aert. Zijn supporters zagen hem op een vierde plaats eindigen. Ruim twee minuten eerder bolde Remco Evenepoel als eerste over de meet. “We zijn vannacht van een trouwfeest thuis gekomen, hebben een paar uur geslapen en zijn dan opgestaan om Wout aan te moedigen”, reageert Kristel Meulemans na afloop van het WK. “Welk gevoel nu overheerst? Langs de ene kant is het jammer dat Wout niet meer heeft kunnen doen. Langs de andere kant ben ik wel blij dat er een Belg als eerste over de meet is gereden. En verdiend. Want de manier waarop Remco gewonnen heeft, is indrukwekkend. Voor Wout zat er vandaag niet meer in, maar hopelijk komt er nog een jaar dat hij wel wereldkampioen wordt. Wie weet al volgend jaar. Dan is het ook dichter bij huis en kunnen we ter plaatse gaan kijken.”

Ook supporter Jan Verelst had liever gehad dat Wout Van Aert wereldkampioen was geworden. “Het is goed dat er een Belg wint. Maar de euforie is wel minder dan wanneer Wout de gouden medaille had gepakt”, zegt Verelst.

Applaudisseren

Nico Goormans van Herenth(W)out blikt ondanks de vierde plaats voor Van Aert tevreden terug op het evenement dat de supportersclub organiseerde. “We zijn heel gelukkig dat er een Belg gewonnen is. Maar het is wel jammer dat Wout nog net naast een podiumplaats grijpt. België heeft een heel goede koers gereden. Dat zag je ook hier bij onze supportersclub. Iedereen was heel tevreden toen Remco over de meet reed. Iedereen begon te applaudisseren.”

