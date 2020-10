Superfan Glenn bezocht Bobbejaanland meer dan 1.000 keer maar staat nu voor gesloten poort: “Nog eens door het pretpark wandelen, dat is mijn droom”

Herenthout + LichtaartDé superfan van Bobbejaanland, Glenn van Orshaegen (32), zit met de handen in het haar. Nu het park gesloten is door corona kan hij zijn favoriete pretpark niet meer betreden, en dat maakt hem doodongelukkig. We spraken met hem af voor de gesloten poorten van ‘zijn’ park. “Bobbejaanland is mijn leven, mijn thuis.”

Glenn van Orshaegen is met zijn meer dan duizend bezoekjes aan Bobbejaanland vanzelfsprekend de allergrootse fan van het pretpark in Lichtaart. Sinds zijn vijftiende komt de Herenthoutenaar op zo goed als iedere vrije dag in zijn leven richting ‘het plezantste land’. “Elke vrije dag sta ik hier ‘s ochtends voor de poort. Ieder weekend, iedere vakantiedag”, vertelt Glenn ons. En dat hij twee uur vooraleer de deuren opengaan met zijn wagen aan de parking staat te wachten, daar kijken de parkeerwachters al niet meer van op. “Geen Glenn ‘s ochtends wanneer we de parking openen? Dan scheelt er iets met hem”, klonk het bij de parkeerwachter.

Tachtig bezoekjes per jaar

Een simpele telling maakte ons vorig jaar duidelijk dat hij dus meer dan duizend keer in zijn leven de poorten van het pretpark binnenwandelde. “Ongeveer tachtig keer per jaar zal ik hier langsgeweest zijn in het verleden”, klinkt het verder. “Maar nu, met de corona-sluiting zit ik amper aan vijftien bezoekjes dit jaar, en dat maakt me ongelukkig. Ik tel nu al af naar Pasen van volgend jaar, wanneer hopelijk de poorten terug open mogen.”

Quote Al een geluk kon ik tijdens het laatste weekend nog genieten van de Hallo­weensfeer. Hier nu aan de gesloten poort staan, dat maakt me triest... Glenn van Orshaegen

De superfan van Bobbejaanland zakte gedurende het laatste weekend voor het park gesloten werd nog tweemaal af naar Lichtaart. “Al een geluk kon ik dat nog meemaken, zo heb ik toch een beetje van de Halloweensfeer in het park kunnen genieten”, moppert hij. “Spijtig genoeg is het park nu alweer gesloten en kan ik niet meer langsgaan in de verschillende spookhuizen. Hier aan de gesloten poort te moeten staan, daar word ik triest van. Telkens wanneer ik echt binnen kan wandelen in het park, dan ben ik écht gelukkig. Tot in mijn kleinste teen voel ik dat, zo gelukkig word ik ervan om hier te komen.”

Volledig scherm Glenn van Orshaegen zakt regelmatig met zijn fiets naar het park af nu het gesloten is © Peter Vanderveken

Nu het park dus gesloten is, neemt Glenn regelmatig thuis zijn fiets om een toertje te maken. Steevast staat een passage langsheen Lichtaart op zijn route. “Dan passeer ik hier eens en dat geeft me alweer een goed gevoel”, gaat het verder. “Alleen jammer dat ik niet binnen kan, dan maar een wandelingetje over de parking. Wat zou het fijn zijn om nog eens het gesloten park binnen te mogen wandelen. Gewoon een tochtje langsheen alle attracties, daar droom ik zelfs van.”

Quote Eigenlijk wil ik hier wel komen bijklussen in de weekends. De attracties bezoeken hoeft niet persé voor me, op het domein aanwezig zijn, da’s meer dan genoeg Glenn van Orshaegen

En het gaat nog verder voor Glenn die in het dagdagelijkse leven tewerkgesteld is bij de groendienst van de beschutte werkplaats Borgerstein in Sint-Katelijne-Waver, waar hij ondertussen tien jaar aan de slag is. In de zomerperiode heeft hij recht op twee vrije weken, die hij dan ook ten volle besteedt in Bobbejaanland. “Als ik er zo verder over nadenk zou ik misschien wel willen komen bijklussen in de weekends in het park”, bedenkt hij zich. “Ieder weekend hier mogen komen werken in de talrijke tuintjes of simpelweg alles proper houden, dat zie ik wel zitten. Dan verdien ik nog een leuk extraatje bij mijn bezoekjes aan het park. Ik hoef zelfs niet persé in de talrijke attracties te kunnen om me gelukkig te voelen. Op het domein aanwezig zijn, da’s meer dan genoeg voor mij.”

Volledig scherm Glenn van Orshaegen aan de gesloten poorten van Bobbejaanland © Peter Vanderveken