Sportieve medewerkers van gemeente Herenthout lopen 1.500 euro bij elkaar voor Sint-Vincentius

Neteland Neteland-medewer­kers fietsen naar het werk voor het goede doel: Iedere rit levert één euro op

In voorbereiding van het themajaar ‘Neteland fietsregio’ in 2023 doen de vijf gemeenten van Neteland, het samenwerkingsverband én politiezone Neteland mee aan ‘Bike for Life’. Daarmee stimuleren ze het fietsgebruik bij hun eigen - meer dan 1.600 - medewerkers en bovendien brengen ze een aardige som bijeen om binnen Neteland in te zetten in het kader van vervoersarmoede.

27 september