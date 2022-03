Scholen en kinderopvang van Huis van het Kind houden gezamelijke opendeurdag op 20 maart

Kempen Van kindercar­na­val in Retie tot schaatsen in Herentals: 7 leuke activitei­ten voor jou en je kroost tijdens de krokusva­kan­tie in de Kempen

De krokusvakantie gaat weer beginnen en dat betekent dat je je kinderen moet zien te entertainen. Omdat we vinden dat buitengaan beter is dan binnenblijven, hebben wij voor jou 7 leuke activiteiten opgelijst in de Kempen waaraan je kan deelnemen met je kroost. Van kindercarnaval in Retie tot schaatsen in Herentals. Tijdens deze krokusvakantie hoef je niet stil te zitten.

24 februari