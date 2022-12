Rode Kruis Herenthout organiseert gratis cursus ‘Reanimeren en Defibrileren’

Hoe meer mensen weten hoe ze een reanimatie moeten opstarten, hoe meer mensen een hartstilstand kunnen overleven. Daarom organiseert de afdeling van het Rode Kruis in Herenthout een nieuwe cursus ‘Reanimeren en Defibrileren’. Met een opleiding die slechts drie uurtjes van je tijd in beslag neemt, kan je levens redden.

De cursus vindt plaats in Huis Driane (Molenstraat 56) op dinsdag 24 januari van 19.30 tot 22 uur. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is wel verplicht en kan via 014/50.77.11 of zorg.gezondheid@herenthout.be.