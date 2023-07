Regenbuien, maar soms ook zon in Herenthout vandaag

Café Nieuwendy­ck steunt Jasper Philipsen in de Tour met gigantisch spandoek op het dak: “We gaan naar Parijs voor de rit op de Champs-Élysées”

Het is groot feest in Café Nieuwendyck in Itegem, want daar staat alles nu in het teken van wielrenner Jasper Philipsen. Je kan niet naast het grote groene spandoek kijken dat pronkt op het dak van het supporterscafé. Ze zijn daar dan ook heel trots op de jonge wielrenner en delen de vreugde graag. Bij zijn overwinning krijgt iedereen die in het groen komt een traktatie. “Ook hier brandt de Vlam van Ham”, zegt eigenaar van het café Luc Van den Eynde.