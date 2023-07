Regenbuien, maar soms ook zon in Herenthout vandaag

Vlot en veilig in het verkeer: politie Neteland organi­seert gratis sessies fietsbehen­dig­heid voor volwasse­nen

De fiets is een goedkoop én milieuvriendelijk vervoersmiddel, maar lang niet iedereen voelt zich veilig in het verkeer. Voor hen organiseert politiezone Neteland eenmalige sessies fietsbehendigheid in vier gemeenten van de regio.