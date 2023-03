Rani Peeters (29) neemt deel aan Mrs Glamour Belgium: “Ondanks de concurrentie, gunnen alle deelnemers elkaar alle succes”

Dromen najagen, dat is waar Rani Peeters (29) volop mee bezig is. De Herenthoutse, met roots in India, schreef zich vorig jaar in voor de Mrs. Glamour Belgium verkiezing. Later kreeg ze te horen dat ze bij de kandidaten zat die mochten deelnemen aan de finale. Zo stapte ze eind vorig jaar binnen in haar droomwereldje. “Ik stond al in Flair, maar dit is toch nog wel iets anders. Spannend!”, klinkt het.