Ramkot zakt in maart af naar Herenthoutse Zaal Lux: “Vergelijkingen met Queens of the Stone Age, Soulwax of Royal Blood zijn nooit ver weg”

Ramkot werd in 2021 nog finalist van de nieuwe lichting wat resulteerde in shows op festivalpodia van onder meer Rock Zottegem en Pinkpop. Vorige week nog verscheen hun nieuwe single ‘I can't slow down’ als voorloper van hun debuutlangspeler die dan weer in februari van volgend jaar verschijnt. Het concert in Zaal Lux komt in de concerttour van Ramkot die onder meer langsgaat bij AB Brussel, Paradisio Amsterdam en Trix Antwerpen. Mooi gezelschap voor de Herenthoutse zaal die net zoals Ramkot een flinke stap voorwaarts zette de voorbije jaren.

Headbangen

“Conform aan de eeuwenoude rocktradities weet Ramkot keer op keer songs af te leveren waar headbangen en dansen hand in hand gaan”, klinkt het bij MinC. “Met hun snoeiharde, coole grooves en onverwachte tempowisselingen, knijpt dit trio vanaf het eerste akkoord je strot toe om nooit meer los te laten, en zijn vergelijkingen met Queens of the Stone Age, Soulwax of Royal Blood nooit ver weg.”

Steile opmars

Wil u getuige zijn van de steile opmars van de band Ramkot, één van ‘s lands meest belovende rockbands, dan stipt u zaterdag 11 maart best aan in uw agenda. De ticketverkoop voor het optreden van de band in Zaal Lux gaat nu donderdag, 29 september, van start om 11 uur.

Lady Linn

Wil je er nog bij zijn voor het optreden van Lady Linn & her Magnificent Seven op zaterdag 19 november? Dan kan je voor tickets terecht op de website van Zaal Lux. Het concert van Fun Lovin’ Criminals op vrijdag 21 oktober is volledig uitverkocht.

