Problemen met het invullen van je belastingaangifte? Dan kan je in gemeentelijke feestzaal terecht op 14 juni

Dit jaar kan men in Herenthout opnieuw tijdens een lokale zitdag hulp krijgen om de aangifte voor de personenbelasting in te dienen. De medewerkers van FOD Financiën komen op dinsdag 14 juni 2022 naar de gemeentelijke feestzaal aan de Bouwelse Steenweg om uitleg te geven over je aangifte betreffende het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021).

Enkel op afspraak

Langskomen op 14 juni kan enkel op afspraak. Deze kan gemaakt worden via het onthaal van het gemeentehuis, telefonisch via 014 50 21 21 of via info@herenthout.be. Past de datum van deze zitdag niet in je agenda of regel je je belastingaangifte liever van thuis via de telefoon? Via een beveiligd platform boekt men dan voor jou een telefonische afspraak bij de FOD Financiën. De FOD zal je nadien contacteren om je belastingaangifte verder aan te vullen. Indien nodig wordt een afspraak gemaakt op een fysieke locatie, maar in erg veel gevallen kan alles telefonisch geregeld worden. Je kan ook zelf je aangifte elektronisch invullen op www.taxonweb.be.