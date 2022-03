‘Polle’ Van Laer zegt café De Kroon met spijt in het hart vaarwel: “Na meer dan twintig jaar in de horecasector laat m’n rug het niet meer toe”

Pal op de Markt van Herenthout worden al jaar en dag pintjes getapt in één van de oudste horecazaken die het stoetersdorp rijk is. Vele uitbaters passeerden de revue, zo ook huidig cafébaas Paul Van Laer die er na negen jaar de brui aan geeft. “Het is tijd om de fakkel door te geven hier in De Kroon”, zegt de waard met pijn in het hart. “De vele jaren in de horeca wegen door en mijn rug heeft zijn beste tijd ondertussen gehad. Het sleuren met bakken en vaten bier eist zijn tol. Jammer genoeg!”

Paul, veel beter bekend in Herenthout als, ‘Polle’ Van Laer hangt vanaf vandaag het bordje over te nemen spreekwoordelijk aan de voorgevel van het café. “Kandidaat overnemers zijn ten alle tijden welkom in het café voor een babbel over het reilen en zeilen van een overname”, weet hij. “Op een sms’je ga ik dan liever niet antwoorden. Zoiets moet onder vier ogen besproken worden.”

Perfecte moment voor een overname

Met corona zag ook deze cafébaas zwarte sneeuw, maar nu het horecaleven weer volop heropleeft, lijkt het voor hem een perfect moment om in het caféleven te stappen. “Inderdaad, nu alles weer z’n normale gangetje gaat is er geen beter moment om een café over te nemen of op te starten. Mocht ik de zaak een jaar geleden willen verlaten hebben, zou er sowieso geen kat op afgekomen zijn. Logisch!”

Plezier

Voor de ‘Polle’ is het nu in spanning afwachten wie er zal opdagen. “Iedereen is hier welkom, zowel aan de toog voor een pint als aan tafel voor een babbel over de overname. Ik heb hier bijna tien jaar met plezier achter de toog plaatsgenomen en ben de klanten enorm dankbaar voor hun vertrouwen in mij. Nu is het tijd voor iets anders, iets waarmee m’n rug gespaard kan worden. Wat dat exact is, dat zal de toekomst wel uitwijzen. Schol!”