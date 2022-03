Politie Neteland betrapt twee personen met gebruikershoeveelheid drugs tijdens controles bij overlastplekken

Grobbendonk/Oud-Turnhout/Pulle Kempense punksensa­tie Psycho 44 kondigt afscheid aan: “Schouder­klop­je van frontman Queens Of The Stone Age was één van de hoogtepun­ten”

Eén van de toonaangevende punk/rockbands uit de Kempen houdt binnenkort op te bestaan. Omwille van verschillende interesses van de bandleden zal Psycho 44 op zaterdag 14 mei een allerlaatste keer het podium betreden. De band die onder meer op podiums van Pukkelpop, Dour, Trix en de AB in Brussel stond, werd vijftien jaar geleden opgericht door rasechte Kempenaren. “Onze allerlaatste show zal een ‘specialleke’ worden. Maar: Don't cry because it’s over, but be happy because it happened”, vertelt frontman en ex-Grobbendonkenaar Gaelian Lehaye.

