Pieter en Eline fleuren passanten op met raamspreuken: “Kaartjes van onbekenden in de brievenbus maken het des te leuker”

“Eigenlijk is allemaal heel stom begonnen”, klinkt het bij Eline. “We vonden het leuk om op onze raam ‘Gelukkig Nieuwjaar’ aan te brengen op 1 januari. We kregen vanaf toen spontaan kaartjes in onze bus van onbekende mensen die ons hetzelfde toewensten. Dat was echt leuk. Vanaf dat moment zijn we beginnen nadenken om er een tweede tekst op aan te brengen. Ook daar kwamen leuke commentaren op en vanaf dan zorgen we elke twee weken voor een nieuwe, bemoedigende tekst op ons raam. En die kaartjes in onze brievenbus, die blijven maar toekomen.”

Volledig scherm De hele tijd door krijgen Eline en Pieter kaartjes in de bus als bedanking voor hun raamspreuken © Jurgen Geyselings

Voor het opzoeken van de spreuken gebruikt het koppel allerhande kanalen, zo worden boekjes vol spreuken of het internet wel eens aangehaald. “Vaak krijgen we ook berichtjes van mensen die ons een spreuk aanrijken”, vertelt Pieter. “We proberen met onze teksten, die we trouwens kort en bondig proberen te houden, steeds in te spelen op de actualiteit. Zo kwam er rond het overlijden van Queen Elisabeth een spreuk van haar op onze raam te staan.”

Quote Iemand stond wel tien minuten aan het raam te kijken, toen bleek dat de letters fout neerge­schre­ven werden door mezelf Eline Godelaine

Met al die leuke reacties is het voor Pieter en Eline een soort van verslaving geworden. “Ik denk dat we er niet meer mee kunnen stoppen”, lacht Eline. “Simpel is het niet altijd om teksten te vinden, maar ook het aanbrengen vergt wat flink wat concentratie. De letters worden in spiegelbeeld aan de binnenkant aangebracht door mezelf en da’s niet altijd even simpel. Een tijdje geleden stond hier iemand wel tien minuten aan het raam te kijken. Toen werd duidelijk dat er iets niet klopte. En inderdaad enkele letters op het raam waren compleet fout neergeschreven door mezelf.”

Quote Hier een pak koekskes, maar pas op hé, er niet mee stoppen of ik kom die koekjes terug halen onbekende dame aan de deur van Pieter en Eline

Op sociale media, in de brievenbus van het koppel en op hun smartphone komen talrijke leuke reacties binnen. Maar ook aan de voordeur wordt wel eens aangebeld zo blijkt. Nog niet zo lang geleden was Pieter thuis aan het werk en werd er aangebeld. Er stond plots een vrouw aan de deur met een pak koekjes. “Gij kent mij niet hé, maar dat is niet erg”, kreeg Pieter te horen. “Ik ben ook van in de buurt en ik en menne man rijden speciaal altijd een extra blokske langs hier om te kijken wat er op het raam staat. Hier is een pakske koekjes, dat is voor het initiatief. Maar pas op hé, er niet mee stoppen hé of ik kom die koekjes terughalen!”

In het kader van de tiendaagse van de geestelijke gezondheid, waarin kracht centraal staat. Plaatsen Pieter en Eline vanaf 1 oktober dagelijks een nieuwe spreuk op hun raam. De gemeente Herenthout hoopt dat andere inwoners op de kar springen en zelf krachtige woordspelingen, deugddoende boodschappen of inspirerende quotes op hun ramen neerschrijven of ertegen hangen. Kant-en-klare affiches kunnen opgehaald worden ophet gemeentehuis. Op deze manier wil men een positieve boodschap verspreiden over het hele Stoetersdorp.

Volledig scherm Wie uit de Hazenstraat komt rijdt pal op het huis van Eline en Pieter © Jurgen Geyselings

