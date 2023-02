Oudste carnavalstoet van ‘t land trekt weer door Herenthoutse straten: “Elke keer kom ik ogen tekort”

Oude narren, cafébazen, carnavalis­ten én DJ Max maken zich op voor feestweek: “Hoogste tijd om ‘Huirtuit’ nog eens op zijn kop te zetten”

De krokusvakantie staat voor de deur en dat brengt voor menig carnavalist kriebels met zich mee. Wekenlang of soms wel maandenlang op voorhand kwamen ze samen om zich voor te bereiden op hét evenement van het jaar. Vier dagen en evenveel nachten feesten in de gekste kostuums, met nog gekkere muziek en in nokvolle kroegen en zalen. Dat kan alleen maar in het Stoetersdorp bij uitstek in onze regio. Wij zochten uit hoe ‘Stoet-klaar’ men is in Herenthout voor de unieke kinderstoet, twee zondagse optochten, het Verkleed Bal, Kindercarnaval én Dolle Dinsdag. Jawel, da’s veel confetti op de stoetboterham: Alaaf, alaaf, alaaf!