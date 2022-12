Organisatoren ‘Grootte Prijs Eddy van de Lux’ schenken 5.000 euro aan het goede doel

HerenthoutOp 28 oktober bolde een heel peloton wielrenners op rollen over het podium van de Herenthoutse Zaal Lux. De organisatie was die dag in handen van Coureurs De Lux en de wielervrienden Et Alors. Met het evenement wilden beide verenigingen de overleden cafébaas van hun favoriete kroeg een eerbetoon geven. En of dat lukte...

Het koersgebeuren in Herenthouts bekendste zaal bracht die avond maar liefst 5.000 euro voor het goede doel op. De ingezamelde centen werden ondertussen reeds gestort op de rekeningnummers van Het Rode Kruis Herenthout en de Koninklijke Herenthoutse Wieler en Supportersclub (KHWSC), een organisatie die al jaar en dag instaat voor de vele wielerwedstrijden in het Stoetersdorp.

Quote Een ruggesteun­tje als dit zullen we niet snel vergeten Luc Janssens (KHWSC)

Zowel organisatoren, helpers als afgevaardigden van het goede doel zakten zondagmiddag af naar café Lux in Herenthout. Samen werd met een fris getapte pint geklonken op de mooie afloop van ‘De Grootte Prijs Eddy van de Lux’. Ook Bart Sneyers, afgevaardigde van wielertoeristen Zelletrappers, tekende present. De ondertussen opgedoekte wielerbende schonk een flink deel van het geld dat ze nog in kas hadden aan de organisatie van de koers op rollen. “Een initiatief als dit kunnen we als toeristenclub alleen maar toejuichen”, klinkt het bij bart.

Op vrijdag 28 oktober eren Et Alors en Coureurs de Lux cafébaas Eddy Heylen met zijn 'Groote Prijs Eddy van de Lux'

“Hoe mooi is dat”, klinkt het bij Luc Janssens van KHWSC. “Dat ze hierbij aan ons denken was een grote eer voor ons. Jaar na jaar wordt het financieel moeilijker om de organisatie van allerhande wielerwedstrijden in ons dorp rond te krijgen. Een ruggesteuntje als dit zullen we dan ook niet snel vergeten!”

Mooie toekomst

Tussen pot en pint wordt er bij de koersfanaten van Et Alors en Coureurs De Lux al druk gespeculeerd over een nieuwe gezamelijke organisatie. “Er wordt inderdaad over een tweede ‘Grootte Prijs Eddy van de Lux’ gesproken”, klinkt het bij Gunter Bierinckx van Et Alors. “Maar laten we niet te ver op de feiten vooruit lopen. Eerst samen klinken op deze fantastische samenwerking. Schol!”

