Organisatie Clamotte Rock opgelucht dat festival weer doorgaat: “Het enthousiasme was nog nooit zo groot als vandaag”

HerenthoutMet een zo goed als uitverkochte editie is het rijkhalzend aftellen naar het eerste festival dat in onze regio plaatsvindt. Clamotte Rock opent z’n tentzeilen donderdagavond om kleppers als Bart Peeters, Wolfmother en De Kreuners te zien passeren op het podium. Al een hele week zijn vrijwilligers actief op het terrein om alles in orde te krijgen. En de goesting? Die was nog nooit zo groot!

Knaldrang, festivalkoorts en goesting, héél veel goesting. Allemaal elementen die ervoor zullen zorgen dat het op de festivalweide van Clamotte Rock in Herenthout vanaf donderdag drie dagen lang één groots feest lijkt te worden. “De goesting om de festivalpoort van Clamotte Rock open te zwieren was echt nog nooit zo groot als vandaag”, klinkt het bij festivalvoorzitter Sander Ooms. “Goesting en Clamotte gaan altijd al hand in hand, maar dit jaar is dat toch net iets meer merkbaar. Het enthousiasme bij de medewerkers, organisatie, de festivalgangers en zelfs bij de artiesten was nog nooit zo groot als vandaag.”

Volledig scherm Clamotte Rock voorzitter Sander Ooms telt af naar het festival © Adrie de Kok

Sinds halverwege vorige week is een team van Clamotte Rock vrienden ieder uur van de dag aan de slag met de opbouw van het festivalterrein aan Oosterhoven. “We zijn dan ook waanzinnig blij dat we eindelijk terug aan de slag kunnen met ons festival”, vertelt ouderdomsdeken bij Clamotte Rock Geert Van Immerseel. “De opbouw van het terrein zit volledig op schema. De grote festivaltent, alle stretchtenten, het artiestendorp en nog zoveel meer kregen hun plekje op de weide. Na de opbouw zijn we met z’n allen ongetwijfeld stikkapot, maar dit mogen opbouwen geeft enorm veel voldoening dat het uitkijken is naar de allereerste muzieknoot die de fanfare donderdagavond de tent zal inblazen.”

Quote Op donderdag en vrijdag lopen hier telkens 125 vrijwilli­gers rond, op zaterdag zelfs 200 Bert Horemans (Clamotte Rock)

Tijdens de opbouw zijn er iedere dag minstens zestig handen actief op het terrein, goed voor dertig enthousiastelingen die Clamotte Rock diep in hun hart dragen. “Tijdens het festival zelf? Dan is er nog veel meer volk aan de slag”, weet Bert Horemans die de medewerkersorganisatie op zich nam. “Op donderdag en vrijdag lopen er telkens 125 vrijwilligers rond en op zaterdag gaat dat zelfs tot ongeveer 200 helpers.” Een deel van die medewerkers neemt plaats in de allernieuwste aanwinst die Clamotte Rock lanceert: De Zware Bierenbar. “Hier kan men rustig zittend genieten van een lekker biertje dat geserveerd wordt in een bijhorend glas.”

Ecologisch festival

Op de festivalweide zelf wordt met herbruikbare bekers gewerkt. Een primeur voor het Herenthoutse festival. “Iedereen krijgt bij aankomst een jeton waarmee de eerste beker verkregen wordt. Telkens men een nieuw pintje of iets anders gaat halen kan men die lege beker inruilen tegen een nieuw exemplaar”, verduidelijkt Van Immerseel. “We willen dan ook zoveel mogelijk ecologisch aan de slag gaan met het festival. Biogas, de herbruikbare bekers en een oproep om zoveel mogelijk met de fiets af te zakken zijn daar enkele voorbeelden van.”

Quote Ik ga er alles aan doen om Wolfmother aan het werk te zien, desnoods zet ik voor een uurtje mijn wal­kie-tal­kie af Bert Schallenbergh (Clamotte Rock)

Met namen als Wolfmother, Bart Peeters, De Kreuners, Admiral Freebee, Dr Lektroluv, Discobaar A Moeder en nog vele anderen komt iedereen aan zijn trekken op het Herenthoutse festival dat zijn 25ste verjaardag viert. “Ikzelf kijk enorm uit naar de Australische band Wolfmother”, klinkt het bij Bert Schallenbergh, verantwoordelijke voor de invulling van de affiche en het vastleggen van de bands. “Ik hoop op een rustig moment voor mezelf tijdens dat optreden. Ik ga er alleszins alles aan doen om Wolfmother aan het werk te zien. Desnoods zet ik voor één uurtje mijn walkie-talkie af,” knipoogt hij.

Volledig scherm Vele helpende handen zijn iedere dag aan de slag bij Clamotte Rock © Adrie de Kok

De organisatoren wonen werkelijk een dikke week op het terrein. Met z’n allen slapen ze samen achteraan het terrein in een trailer waarin bedden en douches aanwezig zijn. “We zijn dan ook weinig tot niet thuis dezer dagen”, gaat Van Immerseel verder. “We kunnen dan ook niet anders dan onze vrouwen, vriendinnen en kinderen enorm dankbaar zijn om ons zoveel van huis weg te zien dezer dagen. Net zoals we alle festivalgangers, helpende handen, sponsors en weide-eigenaar Jef Van Mol een grote dankjewel voor alles zeggen.”

Slechts een handvol tickets

Alle tickets voor donderdag en vrijdag zijn al een tijdje aan de man of vrouw gebracht. Wie nog een zaterdagje wil komen feesten op de Clamotte Rock weide kan op de website van het festival terecht voor tickets. Al is snel zijn hierbij wel de boodschap. Hoeveel tickets er nog beschikbaar is een raadsel, maar dat het slechts om een beperkt aantal gaat. Dat staat als een paal boven water. Of was het bier...