Nike verhakselt nieuwe sneakers in fabriekshal in Kempische Herenthout

Onder het mom van een recyclingprogramma vernietigt Nike nieuwe producten. Het Amerikaanse concern verhakselt stelselmatig sneakers in een fabriek in het Kempische Herenthout, zo blijkt uit onderzoek van Duitse media.

Een team van verslaggevers van de Duitse omroep ‘NDR’ en de krant ‘Die Zeit’ stopte tijdens het experiment ‘Sneaker Hunt’ gps-trackers in elf paar Nike-sneakers om na te gaan of ze wel gerecycleerd werden. Een paar versleten schoenen werd ingeleverd in een filiaal in Hamburg. Net als in andere Nikevestigingen staat er een retourbox met het opschrift ‘Recycle je oude schoenen’.

Tot grote verbazing van de reporters gingen de schoenen van Hamburg naar het Kempische Herenthout om daar vernietigd te worden, zo is gebleken uit signalen van de gps-trackers. De journalisten ontdekten tijdens hun reportage dat naast oude schoenen ook nieuwe goederen systematisch en op grote schaal worden versnipperd in de fabriekshal. Bovendien is er helemaal geen sprake van het scheiden van onderdelen. Veel sneakers bevatten immers nog opvulpapier. Via een lopende band belanden ze in een versnipperaar om in hun geheel verhakseld te worden.

Ook schoenen die door klanten zijn geretourneerd, ondergaan hetzelfde lot. Zo bestelde het onderzoeksteam sneakers via de Nikewebsite, voorzag ze van een GPS-tracker alvorens ze te retourneren. Ook dit paar kwam in de fabriekshal in Herenthout terecht en werd vervolgens vernietigd.

Milieuorganisaties zoals Greenpeace vrezen al langer dat fabrikanten nieuwe goederen direct vernietigen om te besparen op opslagkosten, en omdat ze eenvoudigweg niet geïnteresseerd zijn in het goedkoper aanbieden van hun goederen.

