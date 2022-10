Nieuwe uitbaters over legendarische muziekkroeg: “Den Titanic blijft zoals hij bekend staat: live-bands, jam-nights, dj’s en veel nachtgebraak”

HerenthoutMuziekcafé Titanic in Herenthout is sinds vorig weekend in handen van nieuwe uitbaters Gert Janssens en Celestine Wuytack. “Zeg maar gerust Tin, zo noemen mijn vrienden me allemaal”, vertelt de nieuwbakken waardin van de legendarische muziekkroeg in de Molenstraat. “En Gert? Tja, die zullen ze sowieso wel kennen in zijn thuisdorp.”

Vorig weekend zwierden Gert en Tin de deuren van café Titanic voor de allereerste keer open sinds ex-uitbater Yannick Cambré het caféleven voor bekeken hield. “We gaan gewoon door op het elan van Yannik”, verduidelijkt nieuwe cafébaas Gert. “Niets hoeft hier dan ook aan veranderd te worden. ‘Den Titanic’ blijft ‘Den Titanic’ zoals hij al tientallen jaren door het leven gaat. Met optredens, jam-nights, dj’s en waarschijnlijk heel veel nachtgebraak.”

Salou

Voor Gert is het caféleven geen stap in het onbekende. In een ver verleden stond hij in het stoetersdorp al achter de tapkast van café’s als De Pindop en Tower. “Maar ook in het verre Salou stond ik samen met Tin al een klein jaar achter ‘den toog’ van een café”, weet hij. “Nu vliegen we samen vol goede moed in dit mooie Titanic-avontuur.”

Quote Het is de bedoeling hier binnenkort een dartsblok te hangen, altijd leuk een pijltje smijten op café Gert Janssens

Het interieur van de Herenthoutse kroeg liet Gert voor 95 procent zoals het de voorbije jaren door het leven ging. “Hier en daar was er wel wat oplapwerk nodig aan de toog of aan de muur, maar voor het overgrote deel was er weinig opknapwerk mee gemoeid”, klinkt het. “Een oude poster van Jimi Hendrix had zijn beste tijd wel gehad, die muur heb ik netjes opgeknapt met een aantal houten planken. Het is de bedoeling hier binnenkort een dartsblok tegen te hangen. Altijd plezant om eens een pijltje te smijten op café!”

Live-bands

De komende weken zetten Gert en Tin de eerste bands op het podium van café Titanic. “Zo hebben we voor zondag 23 oktober The Lonely Tunes en voor 29 oktober Monkey Punks op het programma staan”, klinkt het. “En de ondertussen legendarische jam-nights op donderdag blijven ook bestaan. Deze gaan telkens op de derde donderdag van de maand door.”

Schol!

Muziekcafé Titanic is voortaan geopend op donderdag om 17 uur, op vrijdag om 15 uur en in het weekend telkens om 14 uur. “Wanneer de laatste pint telkens getapt wordt op de openingsdagen, da’s telkens weer een vraagteken. Vorig weekend was dat al telkens in de vroege uurtjes”, knipoogt Gert. Schol!

