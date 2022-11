Nieuwe uitbater gezocht voor cafetaria Sportcomplex ‘t Kapelleke

Sportcentrum ’t Kapelleke, gelegen aan Bergense Steenweg 61 in Herenthout, is op zoek naar een enthousiaste uitbater van de bijhorende cafetaria. Het sportcomplex is een drukbezochte plek in Herenthout met beoefenaars van verschillende sporttakken als onder andere lopen, dansen, turnen, volleyballen en judo. Deze sporten zijn maar een kleine greep uit het enorme aanbod dat aanwezig is.

Hart voor sport

De sporters én supporters blijven graag na hun prestaties in de sporthal of op één van de vele terreinen buiten nog even napraten en iets drinken in de cafetaria. Het is voor de uitbating van deze cafetaria met mooi groot terras dat het gemeentebestuur van Herenthout op zoek gaat naar iemand met een hart voor sport om de vele sportievelingen met enthouisasme in de horecazaak te ontvangen.

Infomoment

Inschrijven voor de concessie kan tot ten laatste 13 december 10.00 uur via dit inschrijvingsformulier. Heb je interesse in de uitbating of heb je hier specifieke vragen over? Dan kan je nu een afspraak maken voor het infomoment op dinsdag 22 november tussen 18.00 en 22.00 uur via sport@herenthout.be. En wie weet ben jij wel de volgende uitbater van Herenthouts sportiefste café.

