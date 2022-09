Netelandgemeenten starten campagne tegen grensoverschrijdend gedrag

Steeds vaker duiken er op fuiven problemen op rond overmatig drankgebruik, handtastelijkheden en vechtpartijen. Heel wat jongeren voelen zich onveilig en wensen in veilige omstandigheden uit te gaan. De gemeenten en de politie van Neteland delen die mening en starten daarom een campagne op om deze problemen tegen te gaan. “De boodschap van de campagne is duidelijk: we grijpen in, zowel politie als jongeren zelf. We willen jongeren bewust maken van hun eigen kracht, zodat ze in probleemsituaties hun vrienden en zichzelf kunnen beschermen”, klinkt het.