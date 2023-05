MinC-bende zorgt keer op keer voor straffe bands in ‘Het Memphis van Vlaanderen’: “Die honderden merci’s aan de uitgang van Zaal Lux. Fantastisch!”

Met het uitverkochte concert van K’s Choice in Zaal Lux sloot MinC vzw woensdagavond het indoor-concertgebeuren van dit voorjaar af in Herenthout. Sam Bettens en co waren de 18de band die het podium betraden sinds de heropstart in de lente van 2019. Met namen als onder andere De Mens, Stereo Mc’s, Soulsister, Ruben Block, Gabriël Rios, Fun Lovin’ Criminals is het lijstje indrukwekkend. “Van de vier jaar mochten we er twee niks organiseren in ‘De Lux’, wie weet hoeveel bands hadden we anders over de vloer gekregen”, klinkt het. Duik hieronder in de rijke, recente Lux-geschiedenis.