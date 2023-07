MIJN DORP. Bram Van Dyck (38), prins carnaval van Herenthout: “Als er toen smartphones hadden bestaan, zaten we in het nationale nieuws”

Levenslo­pers wandelen 24 uur voor het goede doel

Meer dan duizend wandelaars namen op zaterdag en zondag deel aan Levensloop Neteland aan sportcentrum ‘t Kapelleke in Herenthout. Terwijl op het middenplein allerhande animatie voorgeschoteld werd, verzamelden teams in een estafetteloop centen in voor het goede doel.