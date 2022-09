Melkveehouders Koen en Ann tonen melkrobots en andere technologische snufjes tijdens Dag van de Landbouw

Herentals/Ranst Zware avondspits op E313: trucker zwaarge­wond na nieuwe aanrijding in Ranst

Een chauffeur van een betonmixer is maandagavond zwaar gewond geraakt bij een ongeval op de E313 in Ranst. Het ongeval gebeurde in de file die was ontstaan na een eerdere aanrijding op de E313 van Antwerpen naar Luik, ter hoogte van Herentals-Industrie. Richting Hasselt moest het verkeer een tijdje over de pechstrook. Daar is de rijbaan weer vrij, maar intussen gebeurde er al een nieuw ongeval in Ranst.

