Lokaal bestuur financiert milieulessen in lagere scholen: “mensen bewust maken van milieuproblemen”

“Sensibilisatie en educatie zijn belangrijke instrumenten om mensen bewust te maken van milieuproblemen en oplossingen. Via een positieve aanpak willen we dit meegeven aan een zeer belangrijke doelgroep, namelijk de jongeren”, klinkt het bij Schepen van Milieu Willy Torfs (Eenheid). Herenthout biedt samen met IOK ondersteuning bij de sensibilisering van scholen, door lessen te geven aan alle leerlingen van de tweede en derde graad over duurzaam water- en energiegebruik en over het klimaat. Via deze milieulessen leren de jongeren de huidige milieuproblemen kennen, maar reikt men tegelijk een oplossing aan om het milieuprobleem te verhelpen.

22 lessen

Water

De lessen over het thema water worden gegeven in samenwerking met Hidrodoe. “Ze kunnen kiezen tussen een les over watergebruik, drinkwaterproductie of de waterproblematiek in de wereld. Het thema energie wordt ingevuld met een les over ‘een dag vol energie’, waarbij de leerlingen leren dat we voor heel veel zaken energie nodig hebben, of een les over het duurzaam gebruik van energie. In de lessen over het klimaat en de klimaatverandering leren de leerlingen wat de opwarming van de aarde is en wat hiertegen gedaan kan worden.”