Levensloop Neteland strijkt neer aan ‘t Kapelleke: “Bijna 900 inschrijvingen om in teams 24 uur aan een stuk te wandelen voor goede doel”

De Berthoutzo­nen spelen gratis concert in hartje Hallaar

Koninklijke Fanfare De Berthoutzonen speelt op zondagvoormiddag 2 juli een gratis concert in het centrum van Hallaar. “Om 10.30 uur trappen de Berthoutzonen en –dochters het concert af onder leiding van Bert Van Thienen. Na 45 minuten komen de Berthoutbengels erbij en staat de ganse bende onder leiding van Lorenz Havermans. En het slot wordt door Lore Vertommen gedirigeerd die haar Bertjes mee laat optreden. Een uniek moment om de grote fanfare, die vorige zomer nog vierde op het WMC te Kerkrade in eerste afdeling werd, en de Bengels, die begin mei een eerste prijs Cum Laude behaalden op het wereldberoemde EMJ te Pelt, nog eens aan het werk te horen. En het jeugdige enthousiasme van de Bertjes zal je met een smile naar de slotloop van de loopkoers van de KWB laten gaan”, deelt de fanfare mee. Het concert is gratis en vindt plaats op de speelplaats van de oude jongensschool aan de parking in het centrum.