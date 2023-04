Leopoldstraat afgesloten voor Archie Fest

De beste wijnen onder 8 euro: bij deze Kempense wijnhan­dels moet je zijn voor je communie- of lentefeest

Geef je dit voorjaar een communie- of lentefeest? Zo’n feest is niet geslaagd zonder een glas lekkere wijn. En die hoeft niet per se duur te zijn. Om inspiratie op te doen, selecteerden wij telkens één fles onder de 8 euro bij acht Kempense wijnhandels . Ongetwijfeld zul jij scoren aan de feesttafel met wijnen als ‘lieveheersbeestje' of ‘arrogante kikker’.