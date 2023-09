Laatste bouwgronden voormalige KFC Herenthout gronden worden verkocht

‘Robotbe­drijf’ Promation ruilt Berlaar in voor Booischot: “Onze robots nemen repetitie­ve of zware taken over”

De Berlaarse automatisatiespecialist Promation, dat robots fabriceert, heeft een nieuwe uitvalsbasis gevonden in Booischot (Heist-op-den-Berg) en dat werd vandaag gevierd met een opendeur. Door de groei van het bedrijf zocht zaakvoerder Stijn Provoost (33) naar een nieuwe en grotere locatie. Al twaalf jaar lang is hij de sterke man van het Promation. “Als kind had ik al een passie om dingen tot leven te brengen”, vertelt Stijn.