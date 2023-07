Kruispunt Vlakke Velden-Molenstraat wordt heraangelegd: anderhalve maand verkeershinder

Wout van Aert komt naar na-Tourcrite­ri­um in Herentals: “Enkel geboorte van zijn tweede kindje kan hem nog weghouden”

Wout van Aert heeft zijn deelname aan het na-Tourcriterium in Herentals bevestigd. Al is er wel een voorbehoud, want de geboorte van zijn tweede kindje kan hem volgende week nog weghouden van het criterium.