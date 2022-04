Kruispunt aan Vredesplein tweede week van paasvakantie afgesloten

In de praktijk betekent dit dat alle verkeer, uitgezonderd voetgangers, fietsers en bromfietsers, verboden wordt aan Nijlense Steenweg, ter hoogte van het Vredesplein. Verder zal er enkel plaatselijk verkeer toegelaten zijn in Nijlense Steenweg, aan het gedeelte tussen Gelderstraat en Botermarkt en gedeelte tussen Gelderstraat en Verbistlaan en in Gelderstraat, aan het gedeelte tussen Bouwelse Steenweg en Nijlense Steenweg. Er wordt een plaatselijke omleiding voorzien.

“We zijn ons ervan bewust dat deze werken voor extra hinder zorgen door de omleiding van het zwaar verkeer door het centrum”, klinkt het bij schepen Maurice Helsen (CD&V). “Doordat het kruispunt deel uitmaakt van de omleiding van de werken aan de N13 Lier-Herentals, kunnen we de herstellingswerken niet langer uitstellen. We hebben daarom gekozen om de werken in de paasvakantie in te plannen omdat er dan minder zwaar verkeer verwacht wordt en er ook geen impact is op het schoolverkeer.”