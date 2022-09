Kroegbaas Yannik Cambré neemt afscheid van café Titanic met meerdaags feest: “Als ultieme afsluiter wou ik DJ Max, en jawel: Da’s gelukt!”

Een Jam-night, Hypsquad & DJ Kerck, The Four Tops, Priceduifkes, DB Millenium, Tangled Horns... Het is slechts een greep uit het grootse muzikale aanbod dat Yannik Cambré afvuurt op zijn klanten de komende dagen. “Voor de allerlaatste dag, zondag 25 september heb ik een regelrechte Herenthoutse klepper vastgekregen. Ik moest hem eigenlijk hebben om deze feestperiode perfect af te sluiten. DJ Max zal dan ook een waardige afsluiter worden van mijn vijf jaar als cafébaas hier.”

Quote Het was een enorme eer café Titanic te mogen laten leven en de kroeg binnenkort verder te laten leven in handen van de overnemer Yannik Cambré

Vijf jaar geleden nam Yannik Cambré voor het eerst als cafébaas plaats achter de toog van muziekcafé Titanic in het centrum van Herenthout. “Amai joeng... Dat was een jongensdroom van mezelf die toen werkelijkheid werd”, vertelt hij. “Het was voor mij een enorme eer om café Titanic te mogen laten leven en de kroeg binnenkort verder te laten leven in handen van de overnemer. Mocht ik nu uiteindelijk geen overnemer gevonden hebben, dan was het afscheid toch wel een hel geweest voor mezelf.”

Lees verder onder foto

Volledig scherm Maar al te vaak liep café Titanic in Herenthout bomvol voor een optreden de voorbije vijf jaar © rv

Voor Yannik was het genieten van minuut één en zal het dus genieten blijven tot 25 september wanneer hij een laatst keer achter de toog staat. De Herenthoutenaar genoot evenzeer van een bomvol café tijdens de carnavalsperiode dan van een nachtelijk momentje met slechts enkele klanten aan zijn toog. Maar ook de talloze live-optredens krijgen een speciaal plekje in z’n hart. De voorbije vijf jaar stonden muzikanten uit Australië, Canada, Amerika, Brazilië en uit heel Europa op het Titanic-podium.

Minder stress

“Ik heb hier op zoveel verschillende manieren kunnen genieten in het café. Moeilijk om daar een gevoel op te kunnen plakken”, klinkt het verder. “Neem nu al die bands die hier stonden, in totaal zijn er dat ondertussen een honderdtal. Die waren ook voor mij vaak een verrassing. Maar ik moet zeggen dat ik de laatste jaren met minder stress achter de toog stond dan in het begin. Ik kan nu meer genieten zonder zorgen, maar da’s de ervaring zeker?”

Lees verder onder foto

Volledig scherm Het grote buitenterras was twee zomers lang een voltreffer bij café Titanic in Herenthout © rv

Nog zo'n fabelachtige momenten beleefde Yannik samen met zijn hele team medewerkers tijdens de voorbije twee zomers. Het grote terras, met een bovendek, was een ware voltreffer. “Ook tijdens de braderij stond het hier vaak op z’n kop. Neem nu het moment, vlak na corona, toen Jan Vervloet hier achter de draaitafels stond. Zoveel volk, eigenlijk te veel op dat moment denk ik. Te zot voor woorden. Maar het was voor vele klanten die ik hier vandaag over de vloer krijg één van dé hoogtepunten van de voorbije jaren.”

Tijd voor het gezin

Yannik kijkt uit naar de komende feestperiode in z’n café, maar tegelijk telt hij af naar de kostbare tijd die hij zal kunnen doorbrengen met zijn gezinnetje na zijn toch wel nachtelijke caféleven. “Eindelijk tijd doorbrengen met mijn gezinnetje in het weekend. Daar ga ik enorm van genieten, zeker van!” klinkt het. Tot slot wil de cafébaas nog een woordje richten tot vele mensen. “Alle familie, vrienden, garcons, klanten en helpers bij de opbouw en afbraak. Zoveel mensen om op te noemen, maar jullie weten wie jullie zijn. Zonder jullie was het allemaal niet waar geweest. Schol!”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.