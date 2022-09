Koop bloemetjes ten voordele van Kom Op Tegen Kanker deze week aan je voordeur

Herenthout/Grobbendonk/Balen Brandweer­zo­ne Kempen rekruteert nieuwe spuitgas­ten met behulp van ‘Start to Brandweer’: “Ook in de toekomst de burgers blijven beschermen”

Brandweerzone Kempen organiseert binnenkort een rekruteringscampagne voor vrijwillige brandweerlui. De procedure om brandweerman of -vrouw te worden is niet te onderschatten. Om een correct beeld te schetsen van de jobinhoud en de procedure organiseert men op 1, 22 en 23 oktober ‘Start to Brandweer’-sessies in de kazernes van Balen, Herenthout en Grobbendonk.

7 september