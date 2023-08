Komend weekend volksfeest in hartje Herenthout: “Foodtrucks, groots zomerterras en Gene Thomas palmen Parkfeesten in”

Horecamonu­ment café ‘t Hoekske viert 40ste verjaardag: “Serveerden in Heist de allereer­ste tapas”

In Heist-op-den-Berg viert horecamonument ‘t Hoekske van donderdag 3 tot en met zondag 6 augustus zijn 40ste verjaardag met een nieuwe editie van de Hoekskesfeesten, de eerste sinds 2012. Een duik in de geschiedenis, samen met oprichters Jan De Haes en Flosh Goyvaerts, leert ons dat ‘t Hoekske op verschillende vlakken een pioniersrol vervulde in de Heistse horeca: van het eerste terras in de Bergstraat tot de eerste tapas. “Lang voor er woorden als inclusie werden gebruikt, hingen er hier al slogans op voor wederzijds respect”, klinkt het.