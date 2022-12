Kerstmarkt in schaduw van Herenthoutse kerktoren: “Geen ticket voor Belle Perez? Kom dan genieten van de sfeer in het park”

Schaduw kerktoren

“Maar er is meer dan de twee concerten in de kerk”, klinkt het bij de werkgroep achter het gebeuren. “In de schaduw van de kerktoren organiseren we een gezellig kerstmarktje waarop iedereen van harte welkom is. Ook zij die niet aan een ticketje geraakten, of zelfs zij die helemaal niet van de muziek van Belle Perez houden.” De inkomsten van zowel het concert als het marktje in het park gaan integraal naar kinderarmoede in Herenthout.