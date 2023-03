Kers op 150ste verjaardagstaart met VLAMO-award voor fanfare-concert op Clamotte Rock: “Te zot voor woorden, maar we hebben ons gesmeten!”

Alweer feest voor de 150-jarige Fanfare Sint-Pieter uit Herenthout. Afgelopen weekend mochten ze de VLAMO-award 2022 in ontvangst nemen voor hun festivalconcert samen met een punkband. “De fanfare greep het rockpubliek meteen bij de ballen en toont hen wat een fanfare is, wat die kan en hoe die klinkt. Het is meteen raak, komt rechtstreeks binnen en bezorgt iedere toehoorder kippenvel”, klonk het bij Geert Vanmaeckelberghe van VLAMO. “Ik kan me niet inbeelden dat er iemand trotser is op zijn vereniging dan ik”, vult fanfare-voorzitter Eric Verreet aan.

Bijna een jaar geleden, op donderdagavond 26 mei 2022, zette Koninklijke Fanfare Sint-Pieter uit Herenthout samen met punkband The Priceduifkes de festivaltent van Clamotte Rock op zijn kop met hun unieke ‘Koperpunk’. Het ging om een buitengewoon, creatief en artistiek aantrekkelijk initiatief dat impact had op een breed publiek. Meteen de reden waarom koepelvereniging VLAMO, kort voor Vlaamse Amateurmuziekorganisatie, deze fanfare bekroonde met de VLAMO-award dit weekend in Heistse Cultuurcentrum Zwanenberg.

Quote Ik kan me niet voorstel­len dat er op dit moment iemand rondloopt die trotser is op zijn vereniging dan ik Voorzitter Erik Verreet

Voorzitter Erik Verreet is nog steeds niet helemaal bekomen van de emoties. “Dit overtreft onze stoutste dromen. Toen we eind 2018 begonnen aan de voorbereidingen voor ons feestjaar rond 150 jaar fanfare gooide iemand het idee op tafel om een set te spelen op Clamotte Rock samen met een lokale band, in een genre dat voor ons volslagen onbekend terrein was”, klinkt het. “Het leek op dat moment te zot voor woorden, maar kijk, we hebben ons gesmeten en dat heeft duidelijk heel veel mensen bewogen. Onze fanfare, en de fanfarecultuur in het algemeen, hebben door ons initiatief een boost gekregen. Dat we daar zo veel erkenning voor krijgen, doet ongelooflijk deugd. Ik kan me niet voorstellen dat er op dit moment iemand rondloopt die trotser is op zijn vereniging dan ik.”

Quote Het hele orkest trad buiten hun comfortzo­ne met een energiek optreden, dat de kwalitei­ten van het fanfarecon­cert etaleerde en bleef nazinderen bij een breed publiek VLAMO-juryleden

“Zij overtuigden het panel met hun gedurfde samenwerking met punkrockband The Priceduifkes”, klonk het bij de jury-leden van VLAMO. “Tijdens een unieke set op Clamotte Rock deed deze fanfare de grenzen tussen fanfare- en (punk)rockmuziek, orkest en band verdwijnen. Het hele orkest trad buiten hun comfortzone met een energiek optreden, dat de kwaliteiten van het fanfareorkest etaleerde en bleef nazinderen bij een breed publiek.”

Volledig scherm Koninklijke Fanfare Sint-Pieter en The Priceduifkes zetten de Clamotte Rock tent in vuur en vlam vorig jaar © Clamotte Rock

“Alle vooroordelen werden op het Clamotte Rock podium aan diggelen geslagen. De fanfarewereld houdt ze zelf soms in stand maar dit soort initiatieven maken een vuist tegen deze vooroordelen. Wie nu nog vooroordelen heeft, die was er niet bij”, klinkt het verder bij jurylid Geert Vanmaeckelberghe. “Het was nooit eerder vertoond en de fanfare werd niet weggeduwd door de band. Daarbij was het een staand orkest met veel beweging voor de muzikanten, iets dat ruim buiten hun comfortzone ging. De hele fanfare heeft een ronduit uitzonderlijke prestatie geleverd.”

Cultuurprijs

Het winnen van deze award was nog maar eens een reden om de feestneus bij de leden van de Herenthoutse fanfare op te zetten en te vieren. In januari van dit jaar kreeg de muzikale bende nog de Cultuurprijs uitgereikt in hun thuisdorp. Eén langgerekt feestjaar is het voor de fanfare uit het Stoetersdorp, ze vieren immers hun 150ste verjaardag momenteel. Met het ‘Koperpunk’-optreden op Clamotte Rock, een groots opgezette Sint-Pieterquiz, de Galaconcerten in de kerk in oktober, het ontbijtconcert van de jeugdfanfare, de lokale Cultuurprijs en nu de VLAMO-award mogen de leden letterlijk met z’n allen ‘hoog van hun toren blazen’.

Tromgeroffel

En het feest gaat maar door in het jubileumjaar van Fanfare Sint-Pieter. Tromgeroffel is op zijn plek hier, want op zaterdag 1 en zondag 2 april staan ze met z’n allen vol goesting op het podium van de legendarische Zaal Lux in thuisbasis Herenthout voor de jubileumconcerten ter afsluiting van het feestjaar. Onder leiding van dirigent Jochen Van Laere en jeugddirigent Tars De Ridder belooft ook dit optreden een schot in de roos te worden. De presentatie van dit gebeuren is in handen van Radio 1 stem Jan Van Delm. Tickets zijn verkrijgbaar via www.kfsintpieter.be.

Volledig scherm Een indrukwekkende muzikale vertoning op Clamotte Rock zorgde voor de VLAMO award voor Koninklijke Fanfare Sint-Pieter uit Herenthout © Clamotte Rock

