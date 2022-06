Kempense pendelaars met handen in het haar: “Met de trein of de wagen richting Antwerpen? Da’s kiezen tussen de pest en cholera!”

Herentals Marketing­bu­reau gaat op zoek naar vzw om dagje gratis advies te geven: “Een uitdaging die ons zoveel energie geeft”

De zomer is in aantocht en dus slaat men bij Think Tomorrow uit Herentals de handen in elkaar voor hun jaarlijks dagevenement, Midsummer Madness. Het Kempense digitaal marketingbureau werkt al voor de zevende keer een gratis, creatieve campagne uit voor een vzw.

30 mei