Kempenaar Kristof bemachtigt in Zweden de enige nog overgebleven heli van de Rijkswacht: “De buitenkant ga ik in originele staat herstellen, binnen verschijnt een bar”

Herentals Berm vat vuur

14 juni De brandweer in Herentals moest maandagnamiddag rond 15 uur uitrukken naar de Wiekevorstsesteenweg in Morkhoven (Herentals). De berm naast de weg had er vuur gevat. De brandweer had het bermbrandje snel onder controle. De schade bleef beperkt.