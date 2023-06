Kampioenschap van Herenthout zorgt voor aangepaste verkeersmaatregelen

Omstaan­ders proberen vuur te blussen met frituur­olie

De brandweer in Herentals moest donderdagavond rond 23.15 uur uitrukken voor een brand aan Vennekenshoek in Herentals. Een mesthoop had er vuur gevat. In afwachting van de brandweer probeerden omstaanders zelf om het vuur te blussen. Ze gebruikten daarvoor … frituurolie. Niemand raakte gewond. De brandweer had de vlammen uiteindelijk snel onder controle.