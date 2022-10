Kameraden eren overleden cafébaas met wielerspektakel: “Koers op rollen onder het hemelse oog van ‘den Eddy van de Lux’”

HerenthoutBinnen een kleine maand wordt Zaal Lux in Herenthout voor één avondje omgevormd tot een grootse wielertempel. De koersfanaten van Et Alors en de wielertoeristen van Coureurs de Lux slaan de handen in elkaar om een eerste editie van ‘Groote Prijs Eddy van de Lux’ in elkaar te knutselen. Een twintigtal teams neemt het tijdens de ‘koers op rollen’ tegen elkaar op. Nostalgie ten top!

Op vrijdagavond 28 oktober strijden vele wielrenners op het podium van Zaal Lux voor de zege in de allereerste editie van ‘Groote Prijs Eddy van de Lux’. Een wedstrijdje ‘koers op rollen’ waarin de organisatoren hun overleden cafébaas Eddy Heylen een mooi eerbetoon willen geven. Eddy stond jarenlang achter de tapkast bij Café Lux op de Herenthoutse Markt en overleed vorig jaar aan een slepende ziekte. Met deze wieleravond willen Coureurs de Lux en Et Alors de mooie herinneringen aan hun cafébaas levendig houden.

Eddy Heylen, voormalig cafébaas van Café Lux

“Met deze avond willen we het verleden nieuw leven inblazen”, vertelt mede-organisator Sam Heylen. “In een ver verleden werden dit soort wedstrijden georganiseerd door KHWSC. Een aantal jaar geleden richtten we als Et Alors zijnde al eens een koers op rollen in de Lux in. Cafébaas Eddy toen zeer enthousiast en was voorstander om dit jaarlijks te doen. Toen kwam corona en viel natuurlijk alles stil. Met zijn eigen wedstrijd willen we hem eren, vandaar de samenwerking met zijn makkers van de Coureurs de Lux.”

Allersnelste rollentrapper

“Wie wordt de allersnelste rollentrapper van Huirtuit?”, staat te lezen op de Facebookpagina van Et Alors. “Kom dat zien, kom dat zien. Een koers vrij van zwaar verkeer en rotondes. Geen excuses, pure kracht is de barometer des avonds. Het podium van de Lux is een heiligdom, uniek in zijn soort, met enkel maar kampioenen. En jij kan daar tussen gaan staan onder het hemelse oog van die andere legende, den Eddy.”

Quote Met onze keuze voor het Rode Kruis steunen we iedere Herenthou­te­naar en dat we Herenthout in ons hart dragen? Dat zullen we de 28ste nog eens is laten zien Et Alors & Coureurs de Lux

De opbrengst het avondje koersplezier in Herenthout gaat richting de Rode Kruis afdeling van Herenthout en naar KHWSC, een organisatie die al jaar en dag instaat voor de vele wielerwedstrijden in het Stoetersdorp. “Zonder KHWSC was er al lang geen sprake meer van wielerwedstrijden in ons dorpje”, klinkt het bij de organisatoren. “Ze geven jongeren de kans om de mooiste sport ter wereld te beoefenen in onze straten. Jaar na jaar wordt het voor hen moeilijker om aan de nodige financiële middelen te geraken via sponsoring om deze wedstrijden te organiseren. De keuze voor KHWSC lag dus voor ons al wielerliefhebbers voor de hand. Het Rode Kruis? Tja, die keuze was misschien nog logischer. Op deze manier steunen we als Et Alors en Coureurs de Lux zijnde iedere Herenthoutenaar! En dat we Herenthout in ons hart dragen, dat zullen we op 28 oktober nog is laten zien se!”

Volledig scherm Op 28 oktober wordt Zaal Lux in Herenthout weer omgetoverd tot een echte wieler-arena voor de Groote Prijs Eddy van de Lux © Toon Gijbels

Zin om deel te nemen met je team? Dan kan dat nog steeds, al worden de plaatsjes op de deelnemerslijst met de dag krapper. Inschrijven kan via sam.heylen1@telenet.be. Voor een deelname betaal je als team 30 euro. Wie met de hoofdprijs huiswaarts keert is nog een grote vraag. Wat vast staat, is het feit dat iedere deelnemer op 28 oktober met een pak wielernostalgie en een leuk ‘koerspakket’ naar huis gaat.

Volledig scherm De affiche van Groote Prijs Eddy van de Lux © rv

