Jef Aerts brengt boekje op de markt voor het goede doel: “Beetje zoals De Dagklapper in De Schaokel vroeger”

“Ik heb een boekje geschreven met zestig columns. Zomaar, voor mijn plezier. Of tussen de soep en de patatten als je wil, want ik schreef zo’n stukje wanneer ik eens geen zin had om met het verhaal van zaal Lux bezig te zijn, geen zin had om een quizvraag te bedenken…”, klinkt het bij Jef Aerts uit Herenthout. “De columns vertrekken zo goed als allemaal vanuit een anekdote of herinnering. En hebben bij het einde doorgaans ook een pointe, een beetje zoals een Dagklapperverhaal destijds in de Schaokel.”

Dagklapper

In het verleden bracht Jef jarenlang met ‘De Schaokel’ verhaaltjes van Herenthoutenaren naar Herenthoutenaren. Het pronkstuk van het maandblad was zonder twijfel De Dagklapper waarin frappante, leuke verhaaltjes over inwoners van het stoetersdorp op een ludieke manier naar buiten gebracht werden. Steevast lachen geblazen voor de lezers. Tegenwoordig verzamelt Jef nog steeds verhalen, de hoogste tijd om die in een boekje te gieten dus.

“Zolang die stukjes zich schuilhouden in mijn computer, heeft niemand er iets aan. En dus dacht ik: uitgeven in eigen beheer dan maar, die handel. Om er kort daarop nog bij te denken: misschien bereik ik wel een groter publiek als we dit koppelen aan een goed doel”, weet hij.

Levensloop Neteland

En dus gaat de volledige opbrengst van het boek ‘Stukjes Jef’ via Levensloop Neteland naar de Stichting tegen Kanker. Om een idee te krijgen hoeveel exemplaren we best laten drukken, vraagt de auteur aan de geïnteresseerde lezers om op voorhand in te tekenen. Dat kan door 13 euro over te schrijven op rekening BE86 0018 9219 3750 van Levensloop Neteland.

Ideaal kerstkado

Met de aanschaf van ‘Stukjes Jef’ slaat u meteen drie vliegen in één klap. Men haalt een portie leesvoer in huis, u hebt een cadeautje voor de kerst- of eindejaarsperiode en als koper draag je een steentje bij om die vreselijke ziekte uit de wereld te helpen. Waar wacht u nog op?

